Башар Асад та його родина втекли до Москви, — росЗМІ

Сирійський диктатор Башар аль-Асад разом з родиною прибув до Москви.

Про це пишуть прокремлівські ЗМІ ТАСС та «РИА Новости».

Росія надала притулок родині Башара Асада з «міркувань гуманітарного характеру», розповіли джерела агентств.

Окрім того, співрозмовники кажуть, що російські посадовці перебувають у контакті з лідерами сирійської опозиції. Останні нібито гарантували безпеку російських військових баз і дипломатичних установ на території Сирії.

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«Сподіваємось на продовження політичного діалогу в ім'я інтересів сирійського народу та розвитку двосторонніх відносин між Росією та Сирією», — заявило джерело «РИА Новости».

Варто зазначити, що утеча Башара аль-Асада з Дамаска супроводжувалася новинами про зникнення сигналу літака із сирійським диктатором на борту, що начебто сталося через збиття чи авіатрощу.

Раніше повідомлялося, що сирійські повстанці 8 грудня увійшли в столицю країни Дамаск. Президент Башар аль-Асад на борту літака вилетів з Дамаска в невідомому напрямку.

Росія запевняє, нібито внаслідок переговорів із повстанцями, які відбулися, Башар Асад ухвалив рішення залишити президентський пост і покинув країну, давши вказівку здійснити передачу влади мирним шляхом.

Що відомо про ситуацію у Сирії?

Стрімке просування повстанських груп у Сирії розпочалося близько півтора тижня тому. Вони досить швидко змогли взяти під контроль Алеппо, Хаму, та інші важливі міста, зокрема прямуючи у бік Дамаска.

Загалом Сирійська повстанська коаліція складається з ісламістських та поміркованих угруповань, які, попри розбіжності, об'єдналися у боротьбі з режимом Асада, терористичною організацією «Ісламська держава» («ІДІЛ») та підтримуваними Іраном бойовиками.

Головною силою в лавах повстанців називають угруповання «Хаят Тахрір Аль-Шам» (ХТШ). Вважається, що вона нібито має підтримку з боку Туреччини.

При цьому головні союзники Асада, Росія та Іран, не надали сирійському президенту реальної допомоги у стримуванні наступу повстанців. Повідомлялося, що російські та іранські військові та персонал — евакуюються з Сирії.