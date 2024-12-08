Сирійські повстанці заявили про звільнення Дамаску: «Правління Асада закінчилося»

Сирійські повстанці у Дамаску 8 грудня. Фото: Омар Санадікі/AP

Сирійські повстанці сьогодні, 8 грудня, увійшли в столицю країни Дамаск. Президент Башар аль-Асад на борту літака вилетів з Дамаска в невідомому напрямку.

Про це повідомили речник підполковника Хасана Абдель Гані, Reuters та CNN.

Повстанці у Сирії після взяття під контроль важливого міста Хомс продовжили рух до столиці та у неділю почали входити у Дамаск.

Вони також заявили, що «святкують новину про звільнення наших ув'язнених, зняття з них ланцюгів і оголошення про кінець епохи несправедливості у в'язниці Седна».

— Ми оголошуємо місто Дамаск вільним від тирана Башара аль-Асада, – йдеться у заяві Абдель Гані.

Повстанці святкують на вулицях Хомса в ранні години 8 грудня, після того, як вночі увійшли до третього за величиною міста Сирії. Фото: Abdulaziz Ketaz/AFP/Getty Images

Площа Омейядів у Дамаску 8 грудня. Фото: Луай Бешара/AFP/Getty Images

Люди збираються на святкування в Алеппо 8 грудня після того, як повстанці перейшли в наступ на Дамаск. Фото: Карам аль-Масрі/Reuters

Жителі сирійської столиці розповіли представникам західних ЗМІ, що у центрі Дамаска було чути звуки стрілянини, але їх причина – невідома.

За словами очевидців, тисячі людей зібралися на головній площі Дамаска, махаючи руками та скандуючи «Свобода».

Повстанці після виведення урядових військ із ключових міст у Сирії протягом трохи більше ніж тижня та взяття під контроль десятків населених пунктів заявили, що просуваються до столиці, зокрема до резиденції Асада.

Разом з тим двоє високопоставлених сирійських армійських офіцерів розповіли Reuters, що президент покинув Дамаск. Заявляється, що Асад для цього скористався літаком, і вилетів зі столиці в невідомому напрямку в неділю.

Згідно з попередніми даними, Асад міг перебувати на борту російського літака Іл-76Т. Між тим за даними сервісу Flightradar, Іл-76Т з невідомих причин у неділю зник з радарів в районі Сирії. Це могло статися біля Аль-Сувейрі.

Повідомляється, що у Генеральному штабі Сирійської арабської армії (САР) заявили військовослужбовцям про падіння режиму Асада, та віддали наказ скласти зброю.

Сирійський офіцер розповів Reuters, що Командування (САР) повідомило офіцерів, що «правління Башара Асада закінчилося після блискавичного наступу повстанців».

Люди знімають урядовий банер поблизу Дамаської площі Омейяд. Фото: Луай Бешара/AFP/Getty Images

Сирійські повстанці проводять парад захоплених у полон членів сирійських урядових сил, одягнених у цивільний одяг, у Хомсі. Фото: Аареф Ватад/AFP/Getty Images

Між тим сирійські повстанці вже оголосили про успіх революції. Представники опозиції додали, що обіцяють зробити країну демократичною державою, поважати права власності та зберігати територіальну цілісність і суверенітет Сирії, а також «притягнути до відповідальності режим Асада».

Сили повстанців у Сирії також оголосили Дамаск «вільним від тирана Башара Асада». Про це йдеться у Telegram-каналі Командування військових операцій (силі повстанців).

Перед цим повстанці заявили, що в Дамаску почали брати під контроль офіси державних ЗМІ, щоб «транслювати оголошення про перемогу над Асадом».

Що відомо про ситуацію у Сирії?

Реклама

Стрімке просування повстанських груп у Сирії розпочалося близько півтора тижня тому. Вони досить швидко змогли взяти під контроль Алеппо, Хаму, та інші важливі міста, зокрема прямуючі у бік Дамаска.

Загалом Сирійська повстанська коаліція складається з ісламістських та поміркованих угруповань, які, попри розбіжності, об'єдналися у боротьбі з режимом Асада, терористичною організацією «Ісламська держава» («ІДІЛ») та підтримуваними Іраном бойовиками.

Головною силою в лавах повстанців називають угруповання «Хаят Тахрір Аль-Шам» (ХТШ). Вважається, що вона нібито має підтримку з боку Туреччини.

При цьому головні союзники Асада Росія та Іран не надали сирійському президенту реальної допомоги у стриманні наступу повстанців. Повідомлялося, що російські та іранські військові та персонал – евакуюються з Сирії.