Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    26 серпня, 2025

  • 17.5°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 26 серпня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 17.5° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Реформа валюти в Сирії: банкноти друкуватиме російська держкомпанія

Стопки сирійських фунтів зображені всередині обмінного пункту в місті Азаз, Сирія, 3 лютого 2020 року. Фото зроблено 3 лютого 2020 року. Фото: REUTERS/Khalil AshawiСтопки сирійських фунтів зображені всередині обмінного пункту в місті Азаз, Сирія, 3 лютого 2020 року. Фото зроблено 3 лютого 2020 року. Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

Сирія планує випустити нові банкноти, вилучивши з національної валюти два нулі, щоб «відновити довіру населення до різко знеціненого фунта». Їх друкуватиме російська держкомпанія «Гознак».

Про це повідомляє Reuters з посиланням на документи та джерела в банківській сфері.

За словами голови Центробанку Сирії Абделькадера Хусріє, ця реформа є частиною ширших фіскальних та монетарних змін. Він визнав, що терміни введення нових грошей ще «перебувають на розгляді».

Сирійський фунт втратив понад 99% своєї вартості від початку війни у 2011 році. Якщо до конфлікту за 1 долар США давали близько 50 фунтів, то зараз курс становить приблизно 10 000 фунтів за долар. Це зробило повсякденні розрахунки майже неможливими: громадяни були змушені носити пакети готівки навіть для щотижневої покупки продуктів.

Реклама

Reuters повідомляє, що друкувати нові банкноти Сирія доручила російській держкомпанії «Гознак». Домовленість була досягнута під час візиту сирійської делегації до Москви наприкінці липня. «Гознак» уже раніше виготовляв сирійські гроші за часів Башара Асада.

Аналітики медіа вбачають у цій валютній реформі не лише економічний, а й символічний сенс — відхід від більш ніж півстолітнього правління династії Асадів. На нинішніх банкнотах досі зображені обидва диктатори: Башар та його батько Хафез.

За інформацією джерел у банківському секторі, нові гроші планують ввести в обіг 8 грудня — у річницю усунення Асада від влади. Протягом року старі й нові купюри ходитимуть одночасно.

Водночас експерти застерігають: масштабна заміна банкнот може коштувати країні сотні мільйонів доларів і створити плутанину серед населення, особливо людей похилого віку.

Нагадаємо, уряд ПАР з’ясовує обставини вербування африканських жінок для російських програм із виготовлення дронів.

Останні новини про: Росія

Україна порадила Білорусі не наближатися до кордонів та застерегла від провокацій
Лавров заявив, що Росія не вимагає від України визнати російську мову державною
Окупанти відкрили порти Маріуполя та Бердянська для вивезення українських ресурсів
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївська ОВА потрапила у топ-10 за зарплатами чиновників: лідер рейтингу — Херсонщина

Світлана Іванченко
новини

Миколаївський веслувальник і боєць «Азову» розповів, як спорт допоміг вистояти на фронті

Марія Хаміцевич
новини

«Сьогодні основні події на лінії фронту», — очільник культури Миколаєва про 4-річну відсутність великих святкувань у місті

Марія Хаміцевич
новини

«З'їхати з тротуару ще можна, а от заїхати — ні»: у Миколаєві жителі просять зробити доступним пішохідний перехід

Світлана Іванченко
новини

«Очі дитини — ніколи не брешуть», — правозахисниця заявила, що у Будинку дитини в Миколаєві переховували дівчинку, яку викрали з «Міста добра»

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Росія

Окупанти відкрили порти Маріуполя та Бердянська для вивезення українських ресурсів
Лавров заявив, що Росія не вимагає від України визнати російську мову державною
Україна порадила Білорусі не наближатися до кордонів та застерегла від провокацій

У миколаївських поліклініках з вересня звільнять 23 адмінпрацівника

За пів року Миколаївські водії накопичили понад 15 тисяч боргів за порушення ПДР

8 годин тому

Миколаївська ОВА потрапила у топ-10 за зарплатами чиновників: лідер рейтингу — Херсонщина

Світлана Іванченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay