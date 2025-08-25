Реформа валюти в Сирії: банкноти друкуватиме російська держкомпанія

Стопки сирійських фунтів зображені всередині обмінного пункту в місті Азаз, Сирія, 3 лютого 2020 року. Фото зроблено 3 лютого 2020 року. Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

Сирія планує випустити нові банкноти, вилучивши з національної валюти два нулі, щоб «відновити довіру населення до різко знеціненого фунта». Їх друкуватиме російська держкомпанія «Гознак».

Про це повідомляє Reuters з посиланням на документи та джерела в банківській сфері.

За словами голови Центробанку Сирії Абделькадера Хусріє, ця реформа є частиною ширших фіскальних та монетарних змін. Він визнав, що терміни введення нових грошей ще «перебувають на розгляді».

Сирійський фунт втратив понад 99% своєї вартості від початку війни у 2011 році. Якщо до конфлікту за 1 долар США давали близько 50 фунтів, то зараз курс становить приблизно 10 000 фунтів за долар. Це зробило повсякденні розрахунки майже неможливими: громадяни були змушені носити пакети готівки навіть для щотижневої покупки продуктів.

Reuters повідомляє, що друкувати нові банкноти Сирія доручила російській держкомпанії «Гознак». Домовленість була досягнута під час візиту сирійської делегації до Москви наприкінці липня. «Гознак» уже раніше виготовляв сирійські гроші за часів Башара Асада.

Аналітики медіа вбачають у цій валютній реформі не лише економічний, а й символічний сенс — відхід від більш ніж півстолітнього правління династії Асадів. На нинішніх банкнотах досі зображені обидва диктатори: Башар та його батько Хафез.

За інформацією джерел у банківському секторі, нові гроші планують ввести в обіг 8 грудня — у річницю усунення Асада від влади. Протягом року старі й нові купюри ходитимуть одночасно.

Водночас експерти застерігають: масштабна заміна банкнот може коштувати країні сотні мільйонів доларів і створити плутанину серед населення, особливо людей похилого віку.

