Уряд ПАР з’ясовує обставини вербування жінок для російських програм із виготовлення дронів

Володимир Путін і Сиріл Рамафоса. Фото: ТАСС

Російські компанії розгорнули масштабну кампанію з рекрутингу молодих африканських жінок до вироблення військових безпілотників.

Про це повідомляє Bloomberg.

Уряд Південно-Африканської Республіки розпочав розслідування щодо цих робочих програм, оскільки чимало жінок фактично залучають до війни Росії проти України.

Програма діє під егідою організацій з символікою об’єднання BRICS. Так, місцеве відділення Жіночого бізнес-альянсу BRICS підписало угоду про постачання «Алабузі» та будівельній компанії Etalonstroi Ural 5 600 працівниць у 2026 році.

Російська рекрутингова реклама для африканських жінок. Фото: Bloomberg

Ще у січні Південноафриканська студентська комісія BRICS поширювала оголошення про роботу в будівництві та сфері послуг у Татарстані для дівчат віком 18–22 років. Рекламні кампанії вели навіть популярні Instagram- та TikTok-блогери. Представники компанії проводили зустрічі в школах і університетах ПАР та сусідніх країн, роздавали брендовані футболки та обіцяли безкоштовні перельоти й житло.

— У Росії — дефіцит робочих рук, у Південній Африці — криза безробіття, — заявила голова альянсу Лебоганг Зулу, яка цього року відвідала Росію.

Міжнародні дослідницькі організації, зокрема Institute for Science and International Security (ISIS), стверджують, що більшість африканських жінок, яких відправляють до Татарстану, зрештою опиняються на збірці ударних дронів Shahed-136.

— Ми оцінюємо, що близько 90% жінок, які приїздять до Алабуги, потрапляють у програму виробництва дронів, — сказав дослідник ISIS Спенсер Фарагассо.

За даними правозахисників, жінки часто дізнаються про реальний характер роботи вже після прибуття. Російські представники публічно заперечують їхню участь у виробництві озброєння.

Нагадаємо, в ГУР повідомляли, що Росія активно використовує на фронті новий тип безпілотника, обладнаний LTE-зв'язком та системою віддаленого керування.