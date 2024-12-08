МЗС РФ: Асад після переговорів із повстанцями залишив посаду і країну

Росія запевняє, нібито внаслідок переговорів із повстанцями, які відбулися, Башар Асад ухвалив рішення залишити президентський пост і покинув країну, давши вказівку здійснити передачу влади мирним шляхом.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Росії.

«В результаті переговорів Башара Асада з низкою учасників збройного конфлікту на території САР він вирішив залишити президентську посаду і залишив країну, давши вказівку здійснити передачу влади мирним шляхом. Росія у цих переговорах не брала участі», – йдеться у заяві.

Росіяни запевняють, що в переговорах участі не брали, але «перебувають у контакті з усіма угрупованнями сирійської опозиції».

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Також військові бази РФ на території Сирії перебувають «у режимі підвищеної бойової готовності», але наразі «серйозної загрози» їхній безпеці немає.



Раніше повідомлялося, що сирійські повстанці 8 грудня увійшли в столицю країни Дамаск. Президент Башар аль-Асад на борту літака вилетів з Дамаска в невідомому напрямку.

Що відомо про ситуацію у Сирії?

Стрімке просування повстанських груп у Сирії розпочалося близько півтора тижня тому. Вони досить швидко змогли взяти під контроль Алеппо, Хаму, та інші важливі міста, зокрема прямуючі у бік Дамаска.

Загалом Сирійська повстанська коаліція складається з ісламістських та поміркованих угруповань, які, попри розбіжності, об'єдналися у боротьбі з режимом Асада, терористичною організацією «Ісламська держава» («ІДІЛ») та підтримуваними Іраном бойовиками.

Головною силою в лавах повстанців називають угруповання «Хаят Тахрір Аль-Шам» (ХТШ). Вважається, що вона нібито має підтримку з боку Туреччини.

При цьому головні союзники Асада Росія та Іран не надали сирійському президенту реальної допомоги у стриманні наступу повстанців. Повідомлялося, що російські та іранські військові та персонал – евакуюються з Сирії.