МЗС РФ: Асад після переговорів із повстанцями залишив посаду і країну
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- Юлія Бойченко
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15:06, 08 грудня, 2024
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Росія запевняє, нібито внаслідок переговорів із повстанцями, які відбулися, Башар Асад ухвалив рішення залишити президентський пост і покинув країну, давши вказівку здійснити передачу влади мирним шляхом.
Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Росії.
«В результаті переговорів Башара Асада з низкою учасників збройного конфлікту на території САР він вирішив залишити президентську посаду і залишив країну, давши вказівку здійснити передачу влади мирним шляхом. Росія у цих переговорах не брала участі», – йдеться у заяві.
Росіяни запевняють, що в переговорах участі не брали, але «перебувають у контакті з усіма угрупованнями сирійської опозиції».
Також військові бази РФ на території Сирії перебувають «у режимі підвищеної бойової готовності», але наразі «серйозної загрози» їхній безпеці немає.
Раніше повідомлялося, що сирійські повстанці 8 грудня увійшли в столицю країни Дамаск. Президент Башар аль-Асад на борту літака вилетів з Дамаска в невідомому напрямку.
Що відомо про ситуацію у Сирії?
Стрімке просування повстанських груп у Сирії розпочалося близько півтора тижня тому. Вони досить швидко змогли взяти під контроль Алеппо, Хаму, та інші важливі міста, зокрема прямуючі у бік Дамаска.
Загалом Сирійська повстанська коаліція складається з ісламістських та поміркованих угруповань, які, попри розбіжності, об'єдналися у боротьбі з режимом Асада, терористичною організацією «Ісламська держава» («ІДІЛ») та підтримуваними Іраном бойовиками.
Головною силою в лавах повстанців називають угруповання «Хаят Тахрір Аль-Шам» (ХТШ). Вважається, що вона нібито має підтримку з боку Туреччини.
При цьому головні союзники Асада Росія та Іран не надали сирійському президенту реальної допомоги у стриманні наступу повстанців. Повідомлялося, що російські та іранські військові та персонал – евакуюються з Сирії.
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