Зранку Миколаїв атакували російські безпілотники: двоє постраждалих

Миколаїв атакували російські безпілотники. Архівне фото "МикВісті"

У неділю зранку, 15 грудня, Миколаїв атакували російські безпілотники. Поранені двоє працівників на об'єкті інфраструктури.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, місто атакували БпЛА типу «Shahed 131/136».

«Є пошкодження на об'єкті інфраструктури. Поранено двох працівників», — зазначив він.

Нагадаємо, що з 16 на 17 листопада російські війська обстріляли Миколаїв, внаслідок обстрілу дві жінки загинули, а також поранено четверо дорослих та двоє дітей. Тоді місто атакували балістичною ракетою «Іскандер-М» та безпілотниками Shahed 131/136.