На Миколаївщині автомобіль «Укрпошти» потрапив під ворожий обстріл: водій у важкому стані
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- Альона Коханчук
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8:53, 15 грудня, 2024
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У суботу, 14 грудня, російський дрон влучив у автомобіль «Укрпошти». Внаслідок атаки постраждав водій, він у важкому стані.
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
«Вдень росіяни з застосуванням FPV-дрона обстріляли Куцурубську громаду Миколаївського району. Влучили в службовий автомобіль Укрпошти», - йдеться у повідомленні.
Він зазначив, що пораненого водія госпіталізували. Стан потерпілого важкий, йому надають всю необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, що у неділю зранку, 15 грудня, Миколаїв атакували російські безпілотники. Поранені двоє працівників на об'єкті інфраструктури.
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