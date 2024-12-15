На Миколаївщині автомобіль «Укрпошти» потрапив під ворожий обстріл: водій у важкому стані

У суботу, 14 грудня, російський дрон влучив у автомобіль «Укрпошти». Ілюстративне фото «Укрпошти».

У суботу, 14 грудня, російський дрон влучив у автомобіль «Укрпошти». Внаслідок атаки постраждав водій, він у важкому стані.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Вдень росіяни з застосуванням FPV-дрона обстріляли Куцурубську громаду Миколаївського району. Влучили в службовий автомобіль Укрпошти», - йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що пораненого водія госпіталізували. Стан потерпілого важкий, йому надають всю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що у неділю зранку, 15 грудня, Миколаїв атакували російські безпілотники. Поранені двоє працівників на об'єкті інфраструктури.