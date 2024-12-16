Удар дроном по Миколаєву: в ОВА розповіли про стан постраждалих

Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

Внаслідок вчорашньої атаки безпілотником Shahed 131/136 по Миколаєву поранення отримали чоловіки 50-ти та 53-х років. Станом на ранок 16 грудня вони перебувають у лікарні — стан стабільний, середній.

Про це повідомив очільник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.

Крім того, вчора, 15 грудня, російська армія тричі атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих серед населення немає.

Нагадаємо, що у неділю зранку, 15 грудня, Миколаїв атакували російські безпілотники. Поранення отримали двоє працівників на об'єкті інфраструктури.

Крім того, у суботу, 14 грудня, російський дрон влучив в автомобіль «Укрпошти». Внаслідок атаки постраждав водій, який знаходиться у важкому стані.