Удар дроном по Миколаєву: в ОВА розповіли про стан постраждалих
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- Марія Хаміцевич
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8:20, 16 грудня, 2024
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Внаслідок вчорашньої атаки безпілотником Shahed 131/136 по Миколаєву поранення отримали чоловіки 50-ти та 53-х років. Станом на ранок 16 грудня вони перебувають у лікарні — стан стабільний, середній.
Про це повідомив очільник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.
Крім того, вчора, 15 грудня, російська армія тричі атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих серед населення немає.
Нагадаємо, що у неділю зранку, 15 грудня, Миколаїв атакували російські безпілотники. Поранення отримали двоє працівників на об'єкті інфраструктури.
Крім того, у суботу, 14 грудня, російський дрон влучив в автомобіль «Укрпошти». Внаслідок атаки постраждав водій, який знаходиться у важкому стані.
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