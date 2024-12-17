Через дронову атаку на Миколаївщині пошкоджено будівлі
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- Марія Хаміцевич
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8:10, 17 грудня, 2024
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Минулої доби, 16 грудня, російська армія атакувала дронами дві громади Миколаївщини.
За словами очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, о 08:28 росіяни атакували FPV-дроном акваторію Очаківської громади.
Крім цього, вони двічі вдарили FPV-дронами по населених пунктах Куцурубської громади. У селі Дмитрівка внаслідок одного з обстрілів пошкоджено господарські споруди у приватному дворі. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що внаслідок суботньої атаки безпілотником по Миколаєву поранення отримали двоє чоловіків. Станом на ранок 16 грудня вони перебувають у лікарні.
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