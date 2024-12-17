Через дронову атаку на Миколаївщині пошкоджено будівлі

Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

Минулої доби, 16 грудня, російська армія атакувала дронами дві громади Миколаївщини.

За словами очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, о 08:28 росіяни атакували FPV-дроном акваторію Очаківської громади.

Крім цього, вони двічі вдарили FPV-дронами по населених пунктах Куцурубської громади. У селі Дмитрівка внаслідок одного з обстрілів пошкоджено господарські споруди у приватному дворі. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що внаслідок суботньої атаки безпілотником по Миколаєву поранення отримали двоє чоловіків. Станом на ранок 16 грудня вони перебувають у лікарні.