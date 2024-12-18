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Росія обстріляла село на Миколаївщині: пошкоджено будинки та гараж

Обстріл Миколаєва, архівне фото «МикВісті»Обстріл Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

Вчора, 17 грудня, російська армія обстріляла село Дмитрівка у Куцурубській громаді Миколаївської області.

Це сталося о 13:48, пише у ранковому зведенні очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, в результаті російської атаки пошкоджено два приватні будинки, господарську будівлю та гараж, але ніхто із місцевих не постраждав.

Нагадаємо, що 16 грудня росіяни атакували FPV-дронами дві громади Миколаївщини. У селі Дмитрівка внаслідок одного з обстрілів пошкоджено господарські споруди у приватному дворі.

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