Росія обстріляла село на Миколаївщині: пошкоджено будинки та гараж

Обстріл Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

Вчора, 17 грудня, російська армія обстріляла село Дмитрівка у Куцурубській громаді Миколаївської області.

Це сталося о 13:48, пише у ранковому зведенні очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, в результаті російської атаки пошкоджено два приватні будинки, господарську будівлю та гараж, але ніхто із місцевих не постраждав.

Нагадаємо, що 16 грудня росіяни атакували FPV-дронами дві громади Миколаївщини. У селі Дмитрівка внаслідок одного з обстрілів пошкоджено господарські споруди у приватному дворі.