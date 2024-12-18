Миколаївські компанії оштрафували на ₴118 тисяч через змову на торгах

Миколаївські компанії оштрафували через змову на торгах. Ілюстраційне фото: unn.com.ua

Компанії «Миколаївпаливо» та «Торгова компанія Миколаївоблпаливо» оштрафували на більше 118 тисяч гривень за змову під час торгів.

Про це повідомили у південному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України.

Зазначається, що компанії брали учать у торгах по закупівлі кам’яного вугілля у 2023 році.

За результатами розгляду справи адміністративна колегія виявила низку фактів, які свідчать про узгодження дій між компаніями при підготовці та участі в торгах, що суперечить закону.

18 грудня цього року колегія визнала дії компаній порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та наклала штраф на загальну суму 118 726 гривен.

У відомстві нагадали, що відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», компанії, які притягувалися до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії протягом останніх трьох років, не можуть брати участь у процедурах закупівель.

Раніше повідомлялось, що антимонопольний комітет України встановив факт змови між двома підприємствами під час їхньої участі в аукціонах з продажу нерухомого майна у Миколаєві.