Антимонопольний комітет виявив змову на аукціонах з продажу нерухомості у Миколаєві: два підприємства оштрафовані

ЖК Рів'єра, Миколаїв, ілюстративне фото: ЛУН

Антимонопольний комітет України встановив факт змови між двома підприємствами під час їхньої участі в аукціонах з продажу нерухомого майна у Миколаєві.

Про це повідомляє Південне міжобласне територіальне відділення.

За порушення антимонопольного законодавства компанії ТОВ «Логістик Південь» та ТОВ «КД-Інвест» оштрафовані на суму 30 тисяч 398 гривень.

«За результатами розгляду справи Відділення встановило ряд фактів та обставин, які у своїй сукупності свідчать про узгодження поведінки товариств під час підготовки та участі в аукціонах, всупереч Закону України «Про публічні закупівлі», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що аукціон проводився Приватним акціонерним товариством «Промінвестбанк» у 2023 році.

Нагадаємо, Миколаївська область з початку року отримала 115,1 мільйона гривень на забезпечення житлом 52 родин ветеранів. Крім цього, за ініціативи президента та підтримки уряду, Миколаївській області додатково виділили 61,2 мільйона гривень для забезпечення житлом ще 29 родин. Загалом у 2024 році на ці потреби регіон отримав 176,3 мільйона гривень, що дозволить забезпечити житлом 81 сім’ю ветеранів.