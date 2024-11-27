  • четвер

    28 листопада, 2024

  • 0.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 28 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 0.3° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Антимонопольний комітет виявив змову на аукціонах з продажу нерухомості у Миколаєві: два підприємства оштрафовані

ЖК Рів'єра, Миколаїв, ілюстративне фото: ЛУНЖК Рів'єра, Миколаїв, ілюстративне фото: ЛУН

Антимонопольний комітет України встановив факт змови між двома підприємствами під час їхньої участі в аукціонах з продажу нерухомого майна у Миколаєві.

Про це повідомляє Південне міжобласне територіальне відділення.

За порушення антимонопольного законодавства компанії ТОВ «Логістик Південь» та ТОВ «КД-Інвест» оштрафовані на суму 30 тисяч 398 гривень.

«За результатами розгляду справи Відділення встановило ряд фактів та обставин, які у своїй сукупності свідчать про узгодження поведінки товариств під час підготовки та участі в аукціонах, всупереч Закону України «Про публічні закупівлі», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що аукціон проводився Приватним акціонерним товариством «Промінвестбанк» у 2023 році.

Нагадаємо, Миколаївська область з початку року отримала 115,1 мільйона гривень на забезпечення житлом 52 родин ветеранів. Крім цього, за ініціативи президента та підтримки уряду, Миколаївській області додатково виділили 61,2 мільйона гривень для забезпечення житлом ще 29 родин. Загалом у 2024 році на ці потреби регіон отримав 176,3 мільйона гривень, що дозволить забезпечити житлом 81 сім’ю ветеранів.

Останні новини про: Шахрайство

Жертва шахраїв: «лайки» у соцмережах обійшлись миколаївцю у ₴38 тис.
Імітував знищення партії зерна через обстріли: підозрюється депутат Миколаївської міськради
Будьте пильні: як уникнути шахраїв у «Чорну п’ятницю»
Реклама

Читайте також:

новини

Депутатам пропонують скоротити склад виконкому Миколаєва

Аліна Квітко
новини

Домбровська відповіла депутату Січку, який розкритикував шкільне меню від Клопотенка: «Треба робити акцент на корисних продуктах»

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві почали демонтаж скульптури «Капуста» на Набережній

Аліса Мелік-Адамян
новини

Більшість миколаївських школярів не хочуть харчуватись за меню Клопотенка, — депутат Січко

Аліна Квітко
новини

Бюджет Миколаєва за рахунок держсубвенцій планують збільшити на ₴9,9 млн

Аліна Квітко

Останні новини про: Шахрайство

Будьте пильні: як уникнути шахраїв у «Чорну п’ятницю»
Імітував знищення партії зерна через обстріли: підозрюється депутат Миколаївської міськради
Жертва шахраїв: «лайки» у соцмережах обійшлись миколаївцю у ₴38 тис.

У Миколаєві почали демонтаж скульптури «Капуста» на Набережній

СПОРТ

Занурилась на 82 метри: Спортсменка з Миколаєва Садурська встановила світовий рекорд із фридайвінгу

ПОЛІТИКА

Депутатам пропонують скоротити склад виконкому Миколаєва: Що про це думають депутати?

4 години тому

«Втрачений рух»: мисткиня з Миколаєва презентувала в Польщі перформанс

КУЛЬТУРА

Домбровська відповіла депутату Січку, який розкритикував шкільне меню

Головне сьогодні