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Вихваляв Путіна: СБУ підозрює настоятеля храму УПЦ МП в Одесі у виправдовуванні російської агресії

Клірик вихваляв Путіна та героїзував російські окупаційні угруповання. Фото: СБУКлірик вихваляв Путіна та героїзував російські окупаційні угруповання. Фото: СБУ

Служба безпеки України підозрює настоятеля храму Одеської єпархії УПЦ (Московського патріархату) у виправдовуванні російської агресії та розпалюванні ворожнечі. 

У відомстві зазначили, що під час проповідей та спілкування з прихожанами клірик вихваляв Путіна та героїзував російські окупаційні угруповання.

Крім того, виправдовував воєнні злочини РФ та обстріли цивільної інфраструктури України. Окрім того, він нав’язував прихожанам власну нетерпимість до представників інших конфесій і розпалював релігійну ворожнечу.

Співробітники СБУ задокументували дії священнослужителя. Судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що висловлювання протоієрея мають характер інформаційно-підривної діяльності на користь Росії.

На підставі зібраних доказів священнослужителю повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі. Наразі триває розслідування для з’ясування всіх обставин злочину.

Нагадаємо, що настоятель одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ (Московського патріархату), який вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу, отримав два роки позбавлення волі.

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