У Німеччині чоловік в’їхав у відвідувачів різдвяного ярмарку: поліція затримала підозрюваного

У Німеччині чоловік в’їхав у натовп на різдвяному ярмарку: десятки постраждалих, двоє загиблих. Фото: DW

Правоохоронці німецького міста Магдебург вранці 21 грудня затримали чоловіка із Саудівської Аравії, якого підозрюють у наїзді на відвідувачів різдвяного ярмарку.

Про це повідомляє Tagesschau.

Інцидент стався ввечері, 20 грудня, внаслідок чого загинули двоє людей, а від 60 до 80 осіб отримали поранення. З них 15 зазнали важких травм. Через трагедію ярмарок закрили.

У Німеччині чоловік в’їхав у натовп на різдвяному ярмарку: десятки постраждалих, двоє загиблих. Фото: Heiko Rebsch/dpa/picture alliance У Німеччині чоловік в’їхав у натовп на різдвяному ярмарку: десятки постраждалих, двоє загиблих. Фото: Heiko Rebsch/dpa/picture alliance

За даними Tagesschau, затриманим виявився 50-річний громадянин Саудівської Аравії, який прибув до Німеччини у 2006 році. Він працював лікарем-психотерапевтом у Саксонії-Ангальт і з 2016 року мав статус політичного біженця. Чоловік орендував автомобіль BMW, яким скоїв наїзд, і вважався важливою фігурою в місцевій саудівській спільноті, допомагаючи шукачам притулку, зокрема жінкам.

Влада заявила, що чоловік діяв самостійно. У соцмережах підозрюваного виявили дописи, де він критикував релігію та висловлював занепокоєння щодо ісламізації Німеччини. Водночас правоохоронці наголосили, що раніше чоловік не був відомий як ісламіст. Розслідування триває.

Нагадаємо, в жовтні поточного року на центральному автовокзалі ізраїльського міста Беер-Шева чоловік скоїв теракт, нападника застрелили.