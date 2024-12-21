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Українка постраждала від нападу на різдвяний ярмарок в Магдебурзі

У Німеччині чоловік в’їхав у відвідувачів різдвяного ярмарку, серед постраждавши є українка. Фото: MDRУ Німеччині чоловік в’їхав у відвідувачів різдвяного ярмарку, серед постраждавши є українка. Фото: MDR

Серед постраждалих від нападу на різдвяний ярмарок в Магдебурзі одна українка. Наразі вона перебуває у важкому стані в одній із німецьких лікарень.

Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий. 

«Серед постраждалих під час магдебурзької атаки є одна громадянка України 1972 року народження, яка зараз у важкому стані перебуває в одній із німецьких клінік», — проінформував він.

За його словами, українські консули підтримують зв’язок із лікарнею та надають всю необхідну допомогу. 

Нагадаємо, правоохоронці німецького міста Магдебург вранці 21 грудня затримали чоловіка із Саудівської Аравії, якого підозрюють у наїзді на відвідувачів різдвяного ярмарку. 

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