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У ЗСУ заявили, що конфіскація боєприпасів заблокувала роботу підрозділу ППО на Одещині

Робота ППО, фото: Getty ImagesРобота ППО, фото: Getty Images

У Військово-морських силах ЗСУ заявили, що ДБР конфіскувало боєприпаси для FPV-дронів, через що перестав працювати підрозділ протиповітряної оборони на Одещині.

Як повідомляє hromadske, працівники ДБР конфіскували боєприпаси в підполковника Андрія Смірнова під час перевезення вночі 5 листопада.

За словами Андрія Смірнова, він перевозив боєприпаси за наказом командира та мав усі потрібні документи. Водночас у ДБР зазначають, що в автівці виявили «активну броню з тротилом» без належних дозволів.

Як стало відомо виданню, суд в Одесі підтримав конфіскацію боєприпасів. Після оскарження апеляційний суд залишив це рішення в силі й продовжив арешт майна.

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У коментарі hromadske у ДБР підтвердили, що розпочали розслідування за статтею про привласнення боєприпасів військовослужбовцем. Наразі тривають експертизи вилученої вибухівки.

Як зазначає видання, підрозділ ППО мав знищувати російські дрони-розвідники, які зʼявляються над Одещиною за годину до ракетних атак.

«Для виходу на бойові позиції нам потрібно 10-12 хвилин, тобто за годину ми б спокійно могли їх знищувати», — цитує hromadske підполковника Андрія Смірнова.

Попри це, у пресслужбі ДБР наголошують, що конфіскація боєприпасів не заважає захисту повітряного простору регіону.

Раніше повідомлялось, що ДБР розслідує постачання військовим неякісних мін. Вони розслідують причини нештатного спрацювання 120-міліметрових мін.

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