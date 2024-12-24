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Через атаку FPV-дрона на Миколаївщині загорівся автомобіль

Очаківські вогнеборці ліквідували пожежу автомобіля, яка виникла внаслідок атаки російського FPV-дрона у Куцурубській громаді Миколаївщини.

На щастя ніхто не постраждав, наголосили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

«Однак рятувальники вимушені були швидко відійти на безпечну відстань через повторну активність ворожих БпЛА», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 23 грудня російські війська обстріляли Миколаївську область. За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, о 12:50 росіяни атакували FPV-дроном Куцурубську громаду.

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