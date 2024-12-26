Графік відключень світла у Миколаєві та області 27 грудня
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- Анна Гакман
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19:26, 26 грудня, 2024
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У Миколаївській області 27 грудня діятимуть графіки погодинних відключень.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Відключення проводитимуть в період з 08:00 до 17:00 годин.
У позачерговому розрізі:
- 2.1 - 11:00-14:30
- 4.1 - 14:30-17:30
- 5.2 - 07:30-11:00
Також зазначається, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Обстріли України 25 грудня
Сьогодні вранці, 25 грудня, під час масованої атаки війська РФ обстріляли теплоелектростанції ДТЕК.
Цього року це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.
Міністр енергетики України Герман Галущенко підтвердив, що росіяни масовано атакують енергетику.
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