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Графік відключень світла у Миколаєві та області 27 грудня

Відключення світла. Фото: «МикВісті»Відключення світла. Фото: «МикВісті»

У Миколаївській області 27 грудня діятимуть графіки погодинних відключень. 

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Відключення проводитимуть в період з 08:00 до 17:00 годин.

У позачерговому розрізі:

  • 2.1 - 11:00-14:30
  • 4.1 - 14:30-17:30
  • 5.2 - 07:30-11:00

Також зазначається, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Обстріли України 25 грудня

Сьогодні вранці, 25 грудня, під час масованої атаки війська РФ обстріляли теплоелектростанції ДТЕК.

Цього року це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

Міністр енергетики України Герман Галущенко підтвердив, що росіяни масовано атакують енергетику

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