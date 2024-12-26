ChatGPT не працює по усьому світу: глобальний збій

Глобальний збій у ChatGPT по усьому світу. Ілюстраційне фото: Hatice Baran

По усьому світу стався глобальний збій ChatGPT. Користувачі у США та Європі пишуть про проблеми у роботі чат-бота.

Про це повідомляє OpenAI та DownDetector.

Зазначається, що користувачі почали жалітися про збої у роботі ChatGPT близько 20:30 вечора. Проблеми у роботі помітили в Європі та США.

Глобальний збій у ChatGPT по усьому світу. Скриншот DOWNDETECTOR

Пізніше у компанії-розробника чат-бота OpenAI підтвердили проблеми у роботі ChatGPT.

«Наразі ми стикаємося з проблемою з високим рівнем помилок у ChatGPT, API та Sora. Ми проводимо розслідування і опублікуємо оновлення, як тільки зможемо. Ця проблема спричинена вищим провайдером, і ми наразі проводимо моніторинг. Ми продовжуємо працювати над виправленням цієї проблеми», — йдеться у повідомленні OpenAI.

Нагадаємо, у жовтні користувачі месенджера Telegram зіткнулися зі збоями в роботі сервісу.