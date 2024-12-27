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В Україні на третій рік великої війни придбали 13 нових Rolls-Royce

Rolls-Royce Spectre. Фото: Tim StevensRolls-Royce Spectre. Фото: Tim Stevens

За час повномасштабного вторгнення 13 українців замовили новий електричний Rolls-Royce Spectre вартістю понад пів мільйона євро.

Про це йдеться у матеріалі  «Української правди».

Зазначається, що Spectre – це перший електромобіль компанії Rolls-Royce, який почали виробляти в 2023 році. 

«Таке авто не купують у салоні. Тим паче в Україні триває повномасштабна війна. І тим українським громадянам, яким дуже треба було стати одними з перших у світі власників таких коштовних авто, потрібно було ставати в чергу й чекати», — пише видання.

За інформацією джерел «Української правди» у правоохоронних органах, в Україні зареєстровано вже 13 Rolls-Royce Spectre. Деякі з цих автомобілів вже створюють скандальний імідж нашій державі, з’являючись на вулицях Монако.

Українці на третій рік великої війни придбали 13 нових Rolls-Royce. Скриншот з відео «Української правди»Українці на третій рік великої війни придбали 13 нових Rolls-Royce. Скриншот з відео «Української правди»
Українці на третій рік великої війни придбали 13 нових Rolls-Royce. Скриншот з відео «Української правди»Українці на третій рік великої війни придбали 13 нових Rolls-Royce. Скриншот з відео «Української правди»

Серед власників електрокарів:

  • нардеп Геннадій Вацак, який має два автомобіля, зареєстрованих на інших осіб;
  • ТОВ «Енергохаб» — автомобіль цієї компанії помітили в Монако, за даними медіа, користується ним бізнесмен Михайло Бакуненко;
  • екснардеп Віталій Хомутиннік, який з початку повномасштабної війни не повертався в Україну;
  • дружина харківського забудовника Єгора Масленнікова;
  • донька ексбізнесмена з Донецька Сергія Хановича — вона одружена з Дмитром Карцигіним, пов’язаним з трьома компаніями у Дніпрі;
  • ФОП Олена Силенко з Черкас, яка задекларувала дохід у 2 мільйони гривень за 2024 рік;
  • Микола Ковальчук, який офіційно не має доходів. Його Rolls-Royce за тиждень після покупки залишив територію України і більше не повертався.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав генерального прокурора Андрія Костіна відкрити кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення народної депутатки від партії «Слуга народу» Ірини Кормишкіної. Зокрема, вона отримала подарунок у розмірі 14,4 мільйона гривень. Раніше їй також дарували 5,3 мільйона гривень і швейцарський годинник DEFY MIDNIGHT вартістю 310 тисяч гривень, оздоблений 11 білими діамантами.

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