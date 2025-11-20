Колишній начальник поліції Миколаївщини Шайхет звільнився з Департаменту міграційної поліції НПУ

Ексналчальник поліції Миколаївщини Шайхет звільнився з з Департаменту міграційної поліції НПУ. Фото: Нацполіція

Начальник Департаменту міграційної поліції та екскерівник Головного управління полції Миколаївської області Сергій Шайхет звільнився з лав Національної поліції України.

Про це пише «Укрінформ» з посиланням на Нацполіцію.

За словами видання, повідомлення про відставку Сергія Шайхети з’явилося незабаром після засідання тимчасової слідчої комісії, щодо розслідування справи «плівок Міндіча» — масштабної корупції у сфері енергетики.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Нагадаємо, раніше видання Bihus.Info опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що начальник Департаменту міграційної поліції Нацполіції генерал Сергій Шайхет проживає у квартирі свого батька вартістю в один мільйон доларів. Крім того, під час робочого дня він майже постійно їздить у спортивну залу на службовій автівці із «оперативними» номерами, які за законом правоохоронці мають використовувати під час оперативної роботи.

Після цього матеріалу журналістів у той же день було призначено службове розслідування. Водночас, за даними «Укрінформ», його і досі не були оприлюднені.

Хто такий Сергій Шайхет

У 2010 році голова поліції Миколаївщини працював слідчим у Печерському районному відділенні внутрішніх справ. У 2015 році Шайхета звільнили з поліції з причини службової невідповідності: він не пройшов атестацію. Чоловік оскаржив рішення атестаційної комісії в суді та відновився у посаді.

У 2020 році Сергій Шайхет був призначений начальником Головного управління Нацполіції у Миколаївській області. До цього він займав посаду заступника начальника Одеського обласного управління поліції та начальника слідчого управління Одеської області.

Під час повномасштабного вторгнення у березні 2022 року між ним та керівником Департаменту патрульної поліції України Євгеном Жуковим («Маршал») виник скандал.

Жуков звинуватив Шайхета у тому, що він залишив Миколаївську область. Останній, в свою чергу, звинуватив Маршала у самопіарі та заявив, що перебуває на робочому місці. На це Євген Жуков порадив йому вилізти з бункеру та захищати область.

Пізніше Сергій Шайхет заявив, що не намагався залишити місто в перші тижні війни. Натомість, за його словами, він постійно ходив по вулицях і особисто перевіряв документи у підозрілих осіб.

Восени 2023 року Сергій Шайхет отримав від президента Володимира Зеленського звання генерала поліції та очолив Департамент міграційної поліції Нацполіції.