«Зрозуміти, які у нас є ресурси», — Сєнкевич відповів, навіщо заборонив витрати з бюджету Миколаєва

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич призупинив бюджетній виплати, фото МикВісті

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив, що призупинив усі виплати з бюджету міста, які не стосуються обов’язкових платежів, та пояснив це необхідністю зрозуміти, які ресурси у міста є до кінця бюджетного року.

Таке пояснення мер Миколаєва зробив у коментарі онлайн-медіа «Преступности.НЕТ».

Як повідомляли «МикВісті», минулої п’ятниці міський голова Миколаєва доручив головним розпорядникам коштів призупинити усі платежі по видатках, що не стосуються захищених статей, а саме зарплат бюджетників та оплати комунальних послуг. Причиною тому стала нестача бюджетний коштів, аби забезпечити покриття захищених статей бюджету до кінця року. Мова про орієнтовну суму в понад 200 мільйонів гривень.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Мер Миколаєва повідомив, що на найближчій сесії міськради, яка запланована на 27 листопада, планують розглянути питання про внесення змін до бюджету міста. При цьому, зі слів Олександра Сєнкевича стає зрозуміло, що проєкт рішення досі не готовий, що і стало причиною зупинки бюджетного процесу у місті.

— У зв’язку з воєнним станом та обмеженими бюджетними ресурсами, зокрема через додаткові й непередбачувані витрати, у тому числі з резервного фонду, ми готуємося до чергової сесії, де буде розглядатися коригування бюджету. Нам важливо оперативно оцінити виконання всіх програм та зрозуміти, які ресурси маємо. Це дозволить визначити, у яких головних розпорядників є залишки або невикористані кошти, які можна тимчасово спрямувати на базові та захищені потреби міста, – сказав Олександр Сєнкевич.

Зазначимо, що про проблему з бюджетом у мерії насправді було відомо ще давно, оскільки ще при плануванні річного бюджету не були передбачені кошти на обов’язкові платежі до кінця року. У мерії сподівались на перевиконання бюджету та економію протягом року, що допоможе знайти кошти.

Привіт! Я — Катерина Середа, авторка цього матеріалу. Дякую за увагу до наших текстів — це важливо для команди МикВісті. Ми регулярно публікуємо глибокі матеріали для тих, хто хоче розібратися в темі та дійти до суті. Маємо десятки прикладів, коли наша журналістика разом із читачами впливала на ситуацію і змінювала її. Долучайтеся до Клубу читачів МикВісті — підтримайте незалежну журналістику, яка має значення. Приєднатись до Клубу МикВісті

У липні Олександр Сєнкевич під час своєї пресконференції висловив очікування на перевиконання бюджету Миколаєва у серпні за рахунок аукціонів та податків, які місто отримало від засновників Монобанку. Однак, як свідчать дані департаменту фінансів мерії, станом на 1 вересня доходи бюджету були виконані на 100,8% від запланованого на період з січня по серпень, тобто перевиконання склало 0,8%

За інформацією департаменту фінансів, яка опублікована на офіційному сайті міськради, станом на 1 листопада, доходи бюджету Миколаєва складають 97,6% від запланованого на цей період.

Читайте також статтю: Місто на податках: чому скорочення ПДФО б’є по Миколаєву