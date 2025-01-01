У Придністров'ї почалися масові відключення газу

У Придністров'ї відключили опалення через припинення подачі російського газу. Фото: Getty Images

У молдавському Придністровʼї, 1 січня, після припинення подачі російського газу відключили центральне опалення. Перекрили газ у котельнях, приватних секторах і багатоквартирних будинках з автономним опаленням.

Про це повідомляє компанія «Тираспольтрансгаз-Придністров'я».

Зазначається, що подачу тепла припиняють із 1 січня 2025 року з 7.00 годин ранку. Відключення стосуються житлових будинків, бюджетних установ та організацій усіх форм власності.

Також наголосили, що в багатоквартирних будинках газ залишиться доступним тільки для приготування їжі. Це буде можливо за рахунок запасів у системі газопроводів, але лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня.

Місцевих жителів закликали обов'язково закрити газові крани і не намагатися самостійно відновлювати подачу газу.

Нагадаємо, Україна 1 січня 2025 року о 07:00 офіційно зупинила транспортування російського газу в інтересах національної безпеки.

Раніше, російський «Газпром» заявив, що з 1 січня 2025 року припиняє поставки газу до молдовського Придністров’я у зв’язку з «невиконанням платіжних зобов'язань».