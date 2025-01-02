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РФ атакувала Запорізьку область: загинув чоловік

Наслідки російського обстрілу Запорізької області, 2 січня 2025 року, фото: ОВАНаслідки російського обстрілу Запорізької області, 2 січня 2025 року, фото: ОВА

У ніч проти 2 січня російські війська обстріляли Степногірськ, що в Запорізькій області. Унаслідок ударів зруйнована п’ятиповерхівка та загинув чоловік.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За даними голови ОВА, росіяни 11 разів завдали ударів керованими авіабомбами по Степногірську.

Унаслідок обстрілів зруйнований пʼятиповерховий будинок.

З-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Пошуково-рятувальна операція тривала понад п’ять годин.

Нагадаємо, 1 січня російські військові атакували Миколаївську область балістичними ракетами С-400, але вони «втратили бойову спроможність у повітрі».

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