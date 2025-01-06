У Херсоні через обстріл пошкоджено університет: в ОВА показали наслідки

Через російську атаку постраждала будівля Херсонського державного університету. В приміщенні потрощені стіни, навчальні аудиторії, вибиті вікна та двері.

Відео та фото наслідків атаки опублікував ректор навчального закладу Олександр Співаковський та очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

На ролику можна побачити купи цегли та інших будівельних матеріалів на місцях колишніх приміщень закладу вищої освіти, в якому подекуди замість стін - величезні отвори назовні. Інші частини будівлі постраждали дещо менше – через російську атаку там вибиті вікна та двері.

Пошкоджений університет в Херсоні. Фото: Олександр Співаковський Пошкоджений університет в Херсоні. Фото: Олександр Співаковський Пошкоджений університет в Херсоні. Фото: Олександр Співаковський

Ректор вишу Олександр Співаковський розповів, що обстріл пошкодив галерею колишніх очільників Херсонського державного університету, який має 107-річну історію.

– Про нацизм знаю з історії. Дії рашизму відчуваю на своєму рідному університеті. Навіть галереї ректорів, які формували його 107-річну славу. Але головне – життя людей, – написав Олександр Співаковський.

Керівник Херсонської ОВА додав, що через ворожу атаку на території закладу люди не постраждали.