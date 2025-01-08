В Держекоінспекції відзвітували, що склали 31 протокол за порушення правил торгівлі ялинками

Продаж живих ялинок у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Державні екоінспектори склали 31 адміністративний протокол через порушення правил продажу ялинок. Всі матеріали передали до суду.

В Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу відзвітували про завершення операції «Новорічна ялинка». Інспектори провели 49 рейдів у місцях продажу та вирощування хвойних дерев.

Зокрема, перевірялися ліси Миколаївського та Баштанського районів Миколаївської області. Особливу увагу приділяли пунктам продажу новорічних ялинок. Так, у Вознесенську, Первомайську та селі Прибужани продавали дерева без обов’язкового маркування у вигляді етикеток зі штрих-кодом.

Нагадаємо, що на Миколаївщині у 2024 році виростили більше 15 тисяч хвойних дерев на продаж, але це один з найнижчих показників по країні.