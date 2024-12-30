За рік на Миколаївщині виростили найменше в Україні ялинок для продажі

Продаж живих ялинок у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині цьогоріч виростили більше 15 тисяч хвойних дерев на продаж. Це один з найнижчих показників по країні.

За даними Опендатабот, цьогоріч українські лісгоспи виростили більше одного мільйона хвойних дерев на спеціальних плантаціях, що вдвічі менше, ніж у 2021 році, коли кількість становила 2,05 мільйона. Більшість з них, 52% — це сосни, 44% — ялинки, а 4,5% складають інші породи.

Найбільше новорічних дерев виростили у Вінницькій області — більше 208 тисяч та Житомирській області — 173 тисячі.

Показник вирощених ялинок по Україні. Інфографіка: Опендатабот

Попит на новорічні дерева значно знизився після початку повномасштабної війни. У 2021 році було продано 445 тисяч дерев, тоді як у 2022-му — лише 206 тисяч. Минулого року обсяги реалізації трохи зросли — до 247,5 тисяч, однак цьогоріч лісгоспи планують продати близько 200 тисяч дерев.

Ціни на новорічні дерева також зросли. Середня вартість ялинки цього року становить 154 гривні — це на 15% більше, ніж у 2022 році, та у 1,5 рази більше, ніж у 2021-му. Найдорожчі дерева продають на Закарпатті — у середньому по 918 гривень, а найдешевші — у Харківській області, де ціна складає лише 92 гривні.

Слід зазначити, що торік найдорожчі ялинки були на Київщині — 414 гривень, а найдешевші — на Житомирщині: 95 гривень.

Де купити ялинку в Миколаєві?

Наприкінці листопада виконком Миколаївської міської ради затвердив 68 місць для торгівлі ялинками та прикрасами у місті. Згідно з документом, торгівля мала розпочатися 11 грудня і триватиме до 31 грудня 2024 року. Найбільше місць для продажу ялинок планують облаштувати в Інгульському районі — 27, у Заводському районі пропонують 19 місць, у Центральному — 15, а в Корабельному — 7.

Для здійснення святкової торгівлі підприємці мають розміщувати свої точки лише в місцях, визначених у переліку. Перед початком роботи вони повинні укласти договори на вивезення відходів і прибирання прилеглої території. Також обов’язковою умовою є маркування ялинок пластиковими бирками зі штрих-кодами, що підтверджують їхнє легальне походження.