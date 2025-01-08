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Росіяни атакували Запоріжжя: одна людина загинула, ще 30 — постраждали

Росія обстріляла Запоріжжя 8 січня. Фото: Запорізька ОВАРосія обстріляла Запоріжжя 8 січня. Фото: Запорізька ОВА

У середу, 8 січня, російські війська обстріляли промислову інфраструктуру Запоріжжя. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще 30 — поранені.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«До шести зросла кількість поранених через удар росіян по Запоріжжю. Одна людина загинула. Атака триває. Перебувайте у безпечних місцях», — пише Іван Федоров.

Пізніше він повідомив, що кількість поранених зросла до 30, їх доставили в лікарні обласного центру.

Також на місці удару працюють 7 медичних бригад, поліцейські та надзвичайники.

Росія обстріляла Запоріжжя 8 січня. Фото: Запорізька ОВАРосія обстріляла Запоріжжя 8 січня. Фото: Запорізька ОВА
Росія обстріляла Запоріжжя 8 січня. Фото: Запорізька ОВАРосія обстріляла Запоріжжя 8 січня. Фото: Запорізька ОВА
Росія обстріляла Запоріжжя 8 січня. Фото: Запорізька ОВАРосія обстріляла Запоріжжя 8 січня. Фото: Запорізька ОВА
Росія обстріляла Запоріжжя 8 січня. Фото: Запорізька ОВАРосія обстріляла Запоріжжя 8 січня. Фото: Запорізька ОВА
Росія обстріляла Запоріжжя 8 січня. Фото: Запорізька ОВАРосія обстріляла Запоріжжя 8 січня. Фото: Запорізька ОВА
Росія обстріляла Запоріжжя 8 січня. Фото: Запорізька ОВАРосія обстріляла Запоріжжя 8 січня. Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, 7 січня, російська армія з артилерії та FPV-дрона обстріляла дві громади Миколаївської області.

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