Росіяни атакували Запоріжжя: одна людина загинула, ще 30 — постраждали
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- Даріна Мельничук
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16:41, 08 січня, 2025
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У середу, 8 січня, російські війська обстріляли промислову інфраструктуру Запоріжжя. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще 30 — поранені.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
«До шести зросла кількість поранених через удар росіян по Запоріжжю. Одна людина загинула. Атака триває. Перебувайте у безпечних місцях», — пише Іван Федоров.
Пізніше він повідомив, що кількість поранених зросла до 30, їх доставили в лікарні обласного центру.
Також на місці удару працюють 7 медичних бригад, поліцейські та надзвичайники.
Нагадаємо, 7 січня, російська армія з артилерії та FPV-дрона обстріляла дві громади Миколаївської області.
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