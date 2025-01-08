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Внаслідок російської атаки у Запоріжжі загинуло 13 людей, серед поранених 13-річна дівчина

Росія обстріляла Запоріжжя 8 січня. Фото: ДСНСРосія обстріляла Запоріжжя 8 січня. Фото: ДСНС

У середу, 8 січня, російська армія атакувала Запоріжжя авіаційними бомбами. Через обстріл 13 людей загинуло, щонайменше 80 — поранені.

Президент України Володимир Зеленський повідомляє, що у місті триває рятувальна операція.

«Це був удар просто по місту, по звичайним людям. Абсолютно свідомий удар російської армії. Це знову демонструє, що насправді потрібно Росії. Вони хочуть тільки війни і тільки жертв», — пише голова держави.

Як повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, серед поранених є 13-річна дівчинка. Вона у лікарні, медики оцінили стан дитини — середньої тяжкості.

За його словами, два російські КАБи влучили у проїжджу частину, пошкодили громадський транспорт і автомобілі.

Крім цього, Іван Федоров додав, що четверо людей опинилися під завалами будинку внаслідок атаки по Степногріську Запорізької області.

«Росіяни щонайменше п’ять разів ударили по прифронтовому населеному пункту. Один з ударів прийшовся у будівлю селищної ради. Інший — в житловий будинок», — йдеться у повідомленні.

Пізніше він зазначив, що одного чоловіка і одну жінку врятували, інші дві жінки — загинули.

Росія обстріляла Запоріжжя 8 січня. Фото: ДСНСРосія обстріляла Запоріжжя 8 січня. Фото: ДСНС
Росія обстріляла Запоріжжя 8 січня. Фото: ДСНСРосія обстріляла Запоріжжя 8 січня. Фото: ДСНС
Росія обстріляла Запоріжжя 8 січня. Фото: ДСНСРосія обстріляла Запоріжжя 8 січня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 7 січня, російська армія з артилерії та FPV-дрона обстріляла дві громади Миколаївської області.

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