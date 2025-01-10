В Одесі каналізаційні стоки через аварійний колектор потрапляють у море: екологи проводять перевірку

В Одесі мешканці прибережних вулиць звернулися до Держекоінспекції зі скаргою. Вони наголошують, що неочищені каналізаційні стоки через зливовий колектор потрапляють у Чорне море.

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

Держекоінспекція в свою чергу створила комісію, яка встановила, що труби колектора, розташованого на балансі КП «Міські дороги», у аварійному стані.

Слід зазначити, що на момент огляду взяти проби води з колектора не вдалося через відсутність оглядових колодязів. Водночас інспекція взяла проби води на пірсі, де стоки стікають у море, щоб дізнатися рівень забруднення.

Також інспекція готує запити до балансоутримувача колектора, щоб отримати повну інформацію про стан споруди.

Після завершення аналізу проб та збору всієї інформації будуть оприлюднені результати, зазначили екологи.

В Одесі каналізаційні стоки через аварійний колектор потрапляють у море, фото: Держекоінспекція В Одесі каналізаційні стоки через аварійний колектор потрапляють у море, фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, що у березні 2024 року держпідприємство «Кривбасшахтозакриття» скинуло шахтні води в річку Інгулець, звідки Миколаїв отримує воду. Через що водопровідна вода тоді у місті знову стала солоною.