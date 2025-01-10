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Фіксував прильоти по Херсону та здавав локації ЗСУ: місцевого мешканця підозрюють у роботі на РФ

Затримання мешканця Херсону за підозрою у роботі на Росію, фото: СБУЗатримання мешканця Херсону за підозрою у роботі на Росію, фото: СБУ

У Херсоні затримали 34-річного місцевого жителя, якого підозрюють у наведенні російських ударів по місту та фіксуванні прильотів. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Співпрацював з росіянами він через спеціальний чат-бот розвідки РФ, повідомили в Службі безпеки України. 

За матеріалами справи, він сам написав росіянам та запропонував співпрацю за гроші. Після обстрілів він виходив на місце влучання та пересилав росіянам координати локації і дані про масштаби руйнувань та постраждалих.

Під час розвідувальних вилазок по місту чоловік одночасно відстежував пункти базування Сил оборони та орієнтовну кількість особового складу на місцях дислокації. Насамперед це стосувалося локацій блокпостів та опорних пунктів українських захисників на прибережній території міста, зазначили в СБУ.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Переписка з росіянами затриманого мешканця Херсону, фото: СБУПереписка з росіянами затриманого мешканця Херсону, фото: СБУ
Переписка з росіянами затриманого мешканця Херсону, фото: СБУПереписка з росіянами затриманого мешканця Херсону, фото: СБУ
Переписка з росіянами затриманого мешканця Херсону, фото: СБУПереписка з росіянами затриманого мешканця Херсону, фото: СБУ

Також перед судом постане 39-річний фельдшер з Одещини, якого підозрюють у коригуванні ударів РФ по одному з портових міст регіону. За звинуваченням у державній зраді йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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