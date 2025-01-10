На Одещині у 2024 році сталося 82 підпали, більшість із них — на замовлення РФ

Згорівший автомобіль Volkswagen Caddy, Миколаїв, червень 2024 року. Фото «МикВісті» надали читачі

У 2024 році в Україні підпалили 352 військових автомобіля, більшість злочинів пов’язують із замовленнями російських спецслужб. Крім авто, підпалювали також ТЦК, відділки поліції та об'єкти інфраструктури. Серед лідерів за кількістю таких інцидентів і Одещина — 82.

Як повідомив заступник голови Нацполіції, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов, за минулий рік в місті Київ сталося 84 підпали, а на Харківщині — 71.

У минулому році зафіксували 149 підпалів релейних шаф на залізниці, а також 57 диверсій та терористичних актів на території ТЦК, поштових відділень та відділків поліції.

Загалом правоохоронці спільно зі СБУ затримали 288 причетних до інцидентів. Серед них — 211 чоловіків, 12 жінок та 65 неповнолітніх.

Інфографіка підпалів по Україні у 2024 році. Ілюстрація: Нацполіція

Нагадаємо, у Миколаєві поліцейські затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у підпалі будівлі суду. Він виконував «замовлення від куратора», і тепер йому загрожує до 10 років тюрми.