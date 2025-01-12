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На Миколаївщині чоловік упав в оглядову яму: рятувальники надали допомогу

На Миколаївщині чоловік упав в оглядову яму: рятувальники надали допомогу, фото: ГУ ДСНС МиколаївщиниНа Миколаївщині чоловік упав в оглядову яму: рятувальники надали допомогу, фото: ГУ ДСНС Миколаївщини

У селі Чорноморка, що на Миколаївщині, рятувальники допомогли підняти з оглядової ями гаража травмованого чоловіка.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Інцидент стався учора, 11 січня: 

«Так, вдень 11 січня у с. Чорноморка Миколаївського району в оглядову яму гаража впав чоловік та отримав травми. Рятувальники 22 державної пожежно-рятувальної частини допомогли медикам підняти постраждалого на поверхню за допомогою нош».

Нагадаємо, у Миколаївській області за добу рятувальники загасили чотири пожежі.

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