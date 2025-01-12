На Миколаївщині чоловік упав в оглядову яму: рятувальники надали допомогу
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- Анна Гакман
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10:28, 12 січня, 2025
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У селі Чорноморка, що на Миколаївщині, рятувальники допомогли підняти з оглядової ями гаража травмованого чоловіка.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Інцидент стався учора, 11 січня:
«Так, вдень 11 січня у с. Чорноморка Миколаївського району в оглядову яму гаража впав чоловік та отримав травми. Рятувальники 22 державної пожежно-рятувальної частини допомогли медикам підняти постраждалого на поверхню за допомогою нош».
Нагадаємо, у Миколаївській області за добу рятувальники загасили чотири пожежі.
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