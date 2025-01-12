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На Миколаївщині за добу сталося 4 пожежі

У Миколаївській області за добу рятувальники загасили чотири пожежі, фото: ДСНС в Миколаївській областіУ Миколаївській області за добу рятувальники загасили чотири пожежі, фото: ДСНС в Миколаївській області

У Миколаївській області за добу рятувальники загасили чотири пожежі.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Одна із пожеж сталася в селі Іванівка Братської громади Вознесенського району. Ще до прибуття рятувальників пожежу ліквідували місцеві. Займання виникло в одній із кімнат будинку, ймовірно через коротке замикання електромережі.

Також горів житловий будинок у селі Велика Мечетня Кривоозерської громади Первомайського району. Відділеннями місцевої пожежної охорони «Секретарка» та 18 державної пожежно-рятувальної частини її ліквідували площею 10 кв. м. Спричинило займання коротке замикання електромережі.

У Миколаївській області за добу рятувальники загасили чотири пожежі, фото: ДСНС в Миколаївській областіУ Миколаївській області за добу рятувальники загасили чотири пожежі, фото: ДСНС в Миколаївській області
У Миколаївській області за добу рятувальники загасили чотири пожежі, фото: ДСНС в Миколаївській областіУ Миколаївській області за добу рятувальники загасили чотири пожежі, фото: ДСНС в Миколаївській області
У Миколаївській області за добу рятувальники загасили чотири пожежі, фото: ДСНС в Миколаївській областіУ Миколаївській області за добу рятувальники загасили чотири пожежі, фото: ДСНС в Миколаївській області
У Миколаївській області за добу рятувальники загасили чотири пожежі, фото: ДСНС в Миколаївській областіУ Миколаївській області за добу рятувальники загасили чотири пожежі, фото: ДСНС в Миколаївській області

Крім того, у селі Полігон Шевченківської громади сталось займання даху господарчої споруди, його загасили вогнеборці на мінімальній площі. Також вогнеборці ліквідували горіння автомобіля ВАЗ-2193 у Миколаєві  площею 3 кв. м.

Раніше На Миколаївщині рятувальники та небайдужі сусіди врятували двох дорослих і дворічного хлопчика під час пожеж у житлових будинках.

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