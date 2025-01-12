На Одещині рятувальники витягли собаку з триметрової ями
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- Анна Гакман
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13:17, 12 січня, 2025
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Вчора, 11 січня, у Білгород-Дністровському, що на Одещині, рятувальники дістали собаку з триметрової ями.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області.
«Вчора вдень у місті Білгород-Дністровський, по вулиці Віталія Гуляєва - рятувальники дістали собаку з ями глибиною 3 метри», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у селі Чорноморка, що на Миколаївщині, рятувальники допомогли підняти з оглядової ями гаража травмованого чоловіка.
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