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У Миколаєві через ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії: адреси

Відключення світла, фото: «МикВісті»Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 16 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 16:00 вечора за адресами:

  • вул. Озерна;
  • вул. Курортна;
  • вул. Київська.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. 7 Слобідська;
  • вул. Ковальська;
  • вул. Погранична.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • пров. Суднобудівельний;
  • вул. С. Алексапольського;
  • вул. Лоренца Юстуса;
  • вул. Ковальська;
  • вул. Новосельська;
  • пров. Шосейний;
  • пр. Богоявленський;
  • вул. Адмірала Белінського;
  • пров. 1 Шосейний;
  • вул. Зенітників;
  • вул. Братська;
  • вул. 1 Слобідська;
  • вул. Погранична;
  • вул. 2 Слобідська.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.

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