У Миколаєві через ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії: адреси

Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 16 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 16:00 вечора за адресами:

вул. Озерна;

вул. Курортна;

вул. Київська.

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Крім того, електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. 7 Слобідська;

вул. Ковальська;

вул. Погранична.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

пров. Суднобудівельний;

вул. С. Алексапольського;

вул. Лоренца Юстуса;

вул. Ковальська;

вул. Новосельська;

пров. Шосейний;

пр. Богоявленський;

вул. Адмірала Белінського;

пров. 1 Шосейний;

вул. Зенітників;

вул. Братська;

вул. 1 Слобідська;

вул. Погранична;

вул. 2 Слобідська.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.