У Миколаєві через ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії: адреси
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- Анна Гакман
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7:45, 16 січня, 2025
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Сьогодні, 16 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 16:00 вечора за адресами:
- вул. Озерна;
- вул. Курортна;
- вул. Київська.
Крім того, електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. 7 Слобідська;
- вул. Ковальська;
- вул. Погранична.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- пров. Суднобудівельний;
- вул. С. Алексапольського;
- вул. Лоренца Юстуса;
- вул. Ковальська;
- вул. Новосельська;
- пров. Шосейний;
- пр. Богоявленський;
- вул. Адмірала Белінського;
- пров. 1 Шосейний;
- вул. Зенітників;
- вул. Братська;
- вул. 1 Слобідська;
- вул. Погранична;
- вул. 2 Слобідська.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.
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