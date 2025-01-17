У Миколаєві п'яний чоловік повідомив про «замінування» торгівельного центру, його затримали через годину

Підозрюваний у хибному замінування торгівельного центру у Миколаєві. Фото: Нацполіція в Миколаївській області

У четвер, 16 січня, близько 20:30 на лінію «102» повідомили про нібито замінування торгового центру у Миколаєві. Поліцейські за годину знайшли та затримали підозрюваного чоловіка. Тепер йому загрожує до шести років тюрми.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області, підозрюваний 31-річний мешканець Одещини був в стані алкогольного сп’яніння. Дзвонив він з власного мобільного телефону, але причини свого вчинку пояснювати відмовився.

Через хибне повідомлення довелося евакуювати понад 200 відвідувачів торгового центру. Поліцейські та рятувальники обстежили будівлю та прилеглу територію, однак жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли.

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року в Миколаївській області надійшло 20 анонімних повідомлень про замінування різних установ, серед яких шість повідомлень у самому Миколаєві.