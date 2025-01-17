  • пʼятниця

    17 січня, 2025

  • 3.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 січня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 3.3° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві п'яний чоловік повідомив про «замінування» торгівельного центру, його затримали через годину

Підозрюваний у хибному замінування торгівельного центру у Миколаєві. Фото: Нацполіція в Миколаївській областіПідозрюваний у хибному замінування торгівельного центру у Миколаєві. Фото: Нацполіція в Миколаївській області

У четвер, 16 січня, близько 20:30 на лінію «102» повідомили про нібито замінування торгового центру у Миколаєві. Поліцейські за годину знайшли та затримали підозрюваного чоловіка. Тепер йому загрожує до шести років тюрми. 

Як повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області, підозрюваний 31-річний мешканець Одещини був в стані алкогольного сп’яніння. Дзвонив він з власного мобільного телефону, але причини свого вчинку пояснювати відмовився.

Через хибне повідомлення довелося евакуювати понад 200 відвідувачів торгового центру. Поліцейські та рятувальники обстежили будівлю та прилеглу територію, однак жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли.

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року в Миколаївській області надійшло 20 анонімних повідомлень про замінування різних установ, серед яких шість повідомлень у самому Миколаєві. 

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

У Миколаєві шукають власників джек-рассел-тер’єра, який прибіг до главку поліції
У 2024 році поліція Миколаївщини розшукала 441 дитину, більшість — упродовж доби
Жителя Первомайська затримали за продаж бойових гранат: йому загрожує до 7 років увʼязнення
Реклама

Читайте також:

новини

Справа про смертельну різанину у Миколаєві: адвокати вказали на помилки слідства під час збору доказів

Аліса Мелік-Адамян
новини

Гуманітарне реагування: у Миколаєві обговорили потреби деокупованих громад Півдня

Даріна Мельничук
новини

«Треба зробити», — ДЖКГ Миколаєва про необхідність будівництва тролейбусної лінії в Корабельний район

Аліна Квітко
новини

«Нам потрібно прийняти це болісне рішення», — «Миколаївські парки» про знос понад тисяч дерев

Аліна Квітко
новини

«Може їм займатися нема чим», — директор «Миколаївських парків» каже, що екоінспекція програє в судах усі справи проти КП

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Жителя Первомайська затримали за продаж бойових гранат: йому загрожує до 7 років увʼязнення
У 2024 році поліція Миколаївщини розшукала 441 дитину, більшість — упродовж доби
У Миколаєві шукають власників джек-рассел-тер’єра, який прибіг до главку поліції

Справа про смертельну різанину у Миколаєві: адвокати вказали на помилки слідства під час збору доказів

Директор «Миколаївських парків» про те, навіщо обрізають платани на Соборній

3 години тому

Мешканка Миколаївщини втратила всі кредитні гроші з картки оформлюючи допомогу від держави

ІНЦИДЕНТ

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні