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На Миколаївщині надійшло 20 анонімних повідомлень про замінування

На місці працюють вибухотехніки. Ілюстративне фото з відкритих джерелНа місці працюють вибухотехніки. Ілюстративне фото відкритих джерел 

Сьогодні, 14 жовтня, в Миколаївській області надійшло 20 анонімних повідомлень про замінування різних установ, серед яких шість повідомлень у самому Миколаєві. Одним із «замінованих» об'єктів була і будівля Національного аграрного університету. 

Про це Суспільному розповів керівник управління з питань надзвичайних ситуацій Євген Пронін.

«Заміновані» в основному об'єкти, як освітні заклади, об'єкти критичної інфраструктури, ну і ряд установ і організацій, пов'язаних з морською діяльністю, податковими службами. Інформація надходила в основному на електронну пошту Нацполіції», — розповів Євген Пронін.

За словами інспектора взводу №1 роти ТОР, старшого лейтенанта поліції Андрія Куземчака, з будівлі аграрного університету евакуювали 200 людей. На місцях «замінувань» працюють оперативні служби, які перевіряють наявність вибухівки.

В той же час, пресслужба Національної поліції України повідомила про перевірку об’єктів до яких надійшли анонімні повідомлення про замінування.

«Закликаємо громадян бути уважними та сприяти поліції у виконанні ними службових обов’язків. За результатами перевірок повідомимо додатково», — наголошують правоохоронці. 

Раніше у Миколаєві поліцейські затримали чоловіка за хибне повідомлення про загрозу вибуху. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

 

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