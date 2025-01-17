На Миколаївщині чоловік отримав 510 гривень штрафу за вирубку трьох дерев
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- Даріна Мельничук
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23:23, 17 січня, 2025
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У селі Безводне Миколаївської області, 16 січня, держінспектори виявили чоловіка, який незаконно зрубав три дерева породи «Біла акація».
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Зазначається, що внаслідок вирубки дерев громадянин завдав шкоди зеленим насадженням на суму 3217 гривень.
Інспектори склали протокол за частиною 1 статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення та наклали штраф — 510 гривень.
Нагадаємо, на Миколаївщині у місті Баштанка чоловік незаконно спиляв дерево породи «Софора», за це отримав штраф.
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