На Миколаївщині чоловік отримав 510 гривень штрафу за вирубку трьох дерев

На Миколаївщині чоловік сплатив штраф за вирубку трьох дерев. Фото: Держекоінспекція

У селі Безводне Миколаївської області, 16 січня, держінспектори виявили чоловіка, який незаконно зрубав три дерева породи «Біла акація».

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що внаслідок вирубки дерев громадянин завдав шкоди зеленим насадженням на суму 3217 гривень.

Інспектори склали протокол за частиною 1 статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення та наклали штраф — 510 гривень.