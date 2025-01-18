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Після атаки росіян по Запоріжжю під завалами знайшли тіло чоловіка

У місті частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів. Фото: ДСНСУ місті частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів. Фото: ДСНС

Уранці 18 січня росіяни вдарили по Запоріжжю, влучивши по центру міста. Унаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю 18 січня загинув чоловік. Ще 10 людей зазнали поранень.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За словами очільника ОВА Івана Федорова, у місті частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів. Також пошкоджено житлові будинки та приватний транспорт.

Також за його даними, станом на 18:00 є підтверджена інформація щодо однієї загиблої людини внаслідок ворожого обстрілу — ДСНС деблокувала тіло чоловіка з-під завалів.

Також відомо про десятьох поранених. Вони дістали осколкові поранення, різані рани, струс головного мозку, забої та переломи.

Жінка у важкому стані та чоловік з різаними ранами, стан якого медики оцінюють як середньої тяжкості, залишаються під наглядом лікарів. Вісім людей отримуватимуть лікування амбулаторно.

Уранці 18 січня росіяни вдарили по Запоріжжю. Фото: ДСНСУранці 18 січня росіяни вдарили по Запоріжжю. Фото: ДСНС
Удар по Запоріжжю 18 січня Фото: ДСНСУдар по Запоріжжю 18 січня Фото: ДСНС
Відомо про одного загиблого у Запоріжжі. Фото: ДСНСВідомо про одного загиблого у Запоріжжі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що зранку, 18 січня, російські війська атакували Київ. Унаслідок ударів балістикою, загинули чотири людини, ще троє постраждалих.

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