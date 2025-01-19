У США почала діяти заборона на TikTok: користувачі отримують сповіщення про блокування

Сповіщення про блокування додатку. Фото: Gado / Getty Images

Соціальна мережа TikTok призупинила роботу в США у зв'язку з набранням чинності законом про її заборону. Американські користувачі не можуть завантажувати програму і переглядати відео в ньому. Заодно перестали працювати інші програми та сервіси, що стосуються власника TikTok, китайської компанії ByteDance: відеоредактор CapCut, соціальна платформа Lemon8 та гра Marvel Snap.

Це передає CNN.

Закон проти роботи TikTok у США набув чинності 19 січня, за день до інавгурації Дональда Трампа. Цей закон, прийнятий навесні 2024-го, наказує заборону роботи соцмережі доти, доки вона не буде виділена з китайської компанії ByteDance, що володіє. Американські законодавці вважають TikTok «загрозою національної безпеки», оскільки він може передавати дані місцевих користувачів китайській владі.

ByteDance намагалася оскаржити цей закон, посилаючись на Першу поправку конституції США, яка гарантує свободу слова, але 17 січня Верховний суд США підтримав заборону.

У ніч на неділю додаток перестав завантажуватися в США і зник із App Store. Перше попередження про швидке припинення роботи з'явилося у додатку близько дев'ятої вечора за Східним часом, пише The Verge. Приблизно через півтори години TikTok перестав працювати: користувачі зі США бачать у додатку лише повідомлення про блокування.

Нагадаємо, в Україні можуть посилити контроль за використанням української мови у YouTube і TikTok.