В Україні планують посилити використання української мови в YouTube і TikTok, — Кремінь

В Україні можуть посилити контроль за використанням української мови у YouTube і TikTok.

Про це розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь в коментарі для «Новини.Live».

За його словами, російськомовний контент досі залишається дуже популярним в мобільних додатках серед українців, а особливо молоді. Саме тому актуальним є створення якісного україномовного контенту та механізмів його популяризації.

— Ми повинні боротися за свідомість українських дітей, які, на превеликий жаль, користуються російськомовними програмами, чи це мультфільми, чи це серіали, мобільними застосунками і додатками, скажімо, в таких поширених мережах, як TikTok. І ми повинні працювати над тим, щоб в YouTube було більше (україномовного контенту – прим.), – підкреслив Тарас Кремінь.

Омбудсмен повідомив, що планується вдосконалення законодавства щодо регулювання використання державної мови в інтернеті, адже це не лише питання культури, а й важливий аспект інтеграції України до європейського співтовариства.

— Я думаю, буде суттєво змінено українське законодавство, тому що питання регулювання української мови в інтернет-сфері – це один із важливих компонентів нашого входження до Європейського співтовариства, – сказав він.

Тарас Кремінь також підкреслив, що багато країн Європейського Союзу успішно захищають свої мови у цифровому просторі.

— Я є членом Європейської федерації національних мовних інституцій, який об'єднує подібні установи на території Європейського спілкування товариства. Всі вони рішуче виступають за оборону і захист свого національного мовного середовища, в першу чергу в інтернеті, бо це доступ до інформації, до послуг. В умовах повномасштабного вторгнення кожен громадянин повинен мати об'єктивну інформацію про події на фронті, про питання, пов'язані із безпековою ситуацією, діяльністю об'єктів критичної інфраструктури, життєдіяльністю, звичайно, соціальною сферою та іншими важливими для кожного громадянина і людських прав обставинами, – зазначив він.