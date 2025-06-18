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Трамп відклав заборону TikTok ще на 90 днів: вже втретє

Президент США Дональд Трамп. Фото: Getty ImagesПрезидент США Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Американський президент Дональд Трамп продовжив ще на 90 днів термін, протягом якого TikTok має позбутися своїх активів у США.

Про це пише Politico.

Видання уточнює, що це вже третє продовження терміну після вступу Трампа на посаду.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент не хоче, щоб TikTok перестав працювати. 

Наступні 90 днів адміністрація Трампа витратить на укладання угоди, щоб американці змогли й надалі користуватися TikTok з гарантією безпеки своїх даних.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп погодився перенести дату запровадження 50% мит на європейські товари до 9 липня цього року.

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