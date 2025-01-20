Де у Миколаєві не буде світла через ремонтні роботи: адреси
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- Аліса Мелік-Адамян
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6:00, 20 січня, 2025
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Сьогодні, 20 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі триватимуть відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зокрема з 09:00 до 17:00 світла не буде за наступними адресами:
- провулок 3 Парниковий;
- провулок 4 Парниковий;
- вулиця Біла;
- Залізничне селище;
- вулиця Курортна;
- провулок 2 Парниковий;
- вулиця Привокзальна;
- вулиця Пластунська.
Також світло буде відсутнє з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- провулок 7 Лінії;
- вулиця 3 Повздовжня;
- вулиця 8 Лінія;
- вулиця 2 Повздовжня;
- вулиця 6 Повздовжня;
- Херсонське шосе;
- вулиця Ізмалкова.
З 08:00 до 19:00:
- вулиця 5 Військова;
- вулиця Гречишникова;
- вулиця Теслярська;
- вулиця 2 Набережна;
- вулиця 8 Військова;
- вулиця Столярна;
- вулиця Купорна;
- вулиця 7 Воєнна.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.
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