Де у Миколаєві не буде світла через ремонтні роботи: адреси

Де не буде світла в Миколаєві 20 січня. Фото: МикВісті

Сьогодні, 20 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі триватимуть відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зокрема з 09:00 до 17:00 світла не буде за наступними адресами:

провулок 3 Парниковий;

провулок 4 Парниковий;

вулиця Біла;

Залізничне селище;

вулиця Курортна;

провулок 2 Парниковий;

вулиця Привокзальна;

вулиця Пластунська.

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Також світло буде відсутнє з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

провулок 7 Лінії;

вулиця 3 Повздовжня;

вулиця 8 Лінія;

вулиця 2 Повздовжня;

вулиця 6 Повздовжня;

Херсонське шосе;

вулиця Ізмалкова.

З 08:00 до 19:00:

вулиця 5 Військова;

вулиця Гречишникова;

вулиця Теслярська;

вулиця 2 Набережна;

вулиця 8 Військова;

вулиця Столярна;

вулиця Купорна;

вулиця 7 Воєнна.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.