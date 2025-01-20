  • понеділок

    20 січня, 2025

  • -1.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 20 січня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • -1.1° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Де у Миколаєві не буде світла через ремонтні роботи: адреси

Де не буде світла в Миколаєві 20 січня. Фото: МикВістіДе не буде світла в Миколаєві 20 січня. Фото: МикВісті

Сьогодні, 20 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі триватимуть відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зокрема з 09:00 до 17:00 світла не буде за наступними адресами:

  • провулок 3 Парниковий;
  • провулок 4 Парниковий;
  • вулиця Біла;
  • Залізничне селище;
  • вулиця Курортна;
  • провулок 2 Парниковий;
  • вулиця Привокзальна;
  • вулиця Пластунська.

Також світло буде відсутнє з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • провулок 7 Лінії;
  • вулиця 3 Повздовжня;
  • вулиця 8 Лінія;
  • вулиця 2 Повздовжня;
  • вулиця 6 Повздовжня;
  • Херсонське шосе;
  • вулиця Ізмалкова.

З 08:00 до 19:00:

  • вулиця 5 Військова;
  • вулиця Гречишникова;
  • вулиця Теслярська;
  • вулиця 2 Набережна;
  • вулиця 8 Військова;
  • вулиця Столярна;
  • вулиця Купорна;
  • вулиця 7 Воєнна.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.

Останні новини про: Відключення електроенергії

У Миколаєві через ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Реклама

Читайте також:

новини

У ДЖКГ Миколаєва розробили проєкт рішення на введення мораторію з обрізки дерев, але називають його «політично-популістичним»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Безвісти зниклі — не означає забуті»: у Миколаєві пройшов щотижневий мітинг на підтримку полонених та зниклих військових

Володимир Коваль
новини

«У Маріуполі я не бачив нічого зламаного. Все квітло», — директор КП «Парки» розкритикував миколаївців за ставлення до міста

Аліса Мелік-Адамян
новини

Справа про смертельну різанину у Миколаєві: адвокати вказали на помилки слідства під час збору доказів

Аліса Мелік-Адамян
новини

Гуманітарне реагування: у Миколаєві обговорили потреби деокупованих громад Півдня

Даріна Мельничук

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
У Миколаєві через ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії: адреси

«Ніко-Баскет» завершив п'ятий тур Вищої ліги з баскетболу двома перемогами

Аліса Мелік-Адамян

Суд Миколаєва відправив під арешт посадовця та керівника фірми, яких підозрюють у «відкатах» на будівництві у Херсоні

«У Маріуполі я не бачив нічого зламаного. Все квітло», — директор КП «Парки» розкритикував миколаївців за ставлення до міста