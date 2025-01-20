На Одещині компанію підозрюють у постачанні мікрочипів для російських ракет та дронів

Затримання посадовця, підозрюваного у постачанні мікрочипів до Росії. Фото: СБУ

Служба безпеки України підозрює підприємства в Одеській, Харківській, Чернівецькій областях у постачанні до Росії мікрочипів для виробництва ракет та безпілотників. Одного з фігурантів затримали, йому загрожує до 12 років тюрми.

Як зазначили у відомстві, мова йде про компанії, що входять до великої міжнародної корпорації, яка заснована в Росії. Ця корпорація виробляє мікрочипи та електронні плати для систем навігації та управління ракет «Х-101», «Калібр», «Іскандер-К», а також систем наведення дронів-камікадзе, реактивних установок «Торнадо-Г» і бортової навігації ударних вертольотів Ка-52.

Слідчі задокументували, що влітку 2022 року учасники схеми переправили до Росії понад 1,5 тисяч найменувань мікроелектроніки на загальну суму понад 600 тисяч доларів.

За матеріалами справи, фігуранти розробили план системного постачання з України до Росії в обхід санкцій.

«Для успішної реалізації задуму вони, підмінюючи кінцевого споживача продукції, скуповували продукцію на території України та інших держав, відправляли до підконтрольної компанії на Близькому Сході, яка знаходиться під міжнародними санкціями, а звідти — російській компанії, яка також знаходяться під санкціями Заходу. Серед кінцевих споживачів товару — підприємства, які працюють у структурі військово-промислового комплексу країни-агресора, зокрема АТ «СпецТехМаш», — зазначили у СБУ.

Повідомляється, що факти використання цих компонентів підтвердили експертизами уламків російських ракет і дронів, знайдених в Україні.

Переписка підозрюваного у справі постачання мікрочипів до Росії. Фото: СБУ Переписка підозрюваного у справі постачання мікрочипів до Росії. Фото: СБУ Російський паспорт підозрюваного у справі постачання мікрочипів до Росії. Фото: СБУ

Під час обшуків у посадовців компанії вилучили докази їхньої співпраці з РФ. Одного з підозрюваних затримали, у нього знайшли російський паспорт.

Нагадаємо, що у 2023 році РФ імпортувала чіпи для виробництва зброї на понад один мільярд доларів незважаючи на санкції.