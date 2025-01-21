Невідомі зі зброєю пограбували будинок на Вознесенщині
-
- Альона Коханчук
-
•
-
13:06, 21 січня, 2025
-
На Вознесенщині невідомі залізли до чужого будинку, погрожували зброєю та вкрали коштовності та гроші.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Подія сталась 20 січня близько 22:10 у селі Олександрівка Доманівської громади. До правоохоронців звернулись троє місцевих мешканців із заявою про пограбування.
З місця події нападники втекли, нині їх розшукують поліцейські.
За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 187 КК України «Розбій, вчинений в умовах воєнного стану». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.
Нагадаємо, що у Південноукраїнську, що на Миколаївщині, пізно ввечері 11 січня у під’їзді будинку по бульвару Квітковому чоловік пограбував 40-річну жінку. Він відібрав у неї сумку та втік.
Останні новини про: Поліція Миколаївщини