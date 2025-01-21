Невідомі зі зброєю пограбували будинок на Вознесенщині. Фото: Pixabay

На Вознесенщині невідомі залізли до чужого будинку, погрожували зброєю та вкрали коштовності та гроші.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Подія сталась 20 січня близько 22:10 у селі Олександрівка Доманівської громади. До правоохоронців звернулись троє місцевих мешканців із заявою про пограбування.

З місця події нападники втекли, нині їх розшукують поліцейські.

За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 187 КК України «Розбій, вчинений в умовах воєнного стану». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Південноукраїнську, що на Миколаївщині, пізно ввечері 11 січня у під’їзді будинку по бульвару Квітковому чоловік пограбував 40-річну жінку. Він відібрав у неї сумку та втік.