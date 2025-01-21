  • вівторок

    21 січня, 2025

  • 2.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 21 січня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 2.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Невідомі зі зброєю пограбували будинок на Вознесенщині

Невідомі зі зброєю пограбували будинок на Вознесенщині. Фото: PixabayНевідомі зі зброєю пограбували будинок на Вознесенщині. Фото: Pixabay

На Вознесенщині невідомі залізли до чужого будинку, погрожували зброєю та вкрали коштовності та гроші.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Подія сталась 20 січня близько 22:10 у селі Олександрівка Доманівської громади. До правоохоронців звернулись троє місцевих мешканців із заявою про пограбування.

З місця події нападники втекли, нині їх розшукують поліцейські.

За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 187 КК України «Розбій, вчинений в умовах воєнного стану». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Південноукраїнську, що на Миколаївщині, пізно ввечері 11 січня у під’їзді будинку по бульвару Квітковому чоловік пограбував 40-річну жінку. Він відібрав у неї сумку та втік.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

У 2024 році поліцейські собаки Миколаївщини допомогли знайти понад 70 вибухівок
Побив знайомого до смерті: поліція затримала жителя Первомайська
У Миколаєві поліція затримала чоловіка за крадіжку в супермаркеті
Реклама

Читайте також:

новини

Через брак директорів на 5 держпідприємствах Миколаївщини призупинено підготовку до їх продажу, — Фонд держмайна

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Миколаївпастранс» планує запустити додаткові автобуси в Ракетне Урочище та Велику Корениху

Даріна Мельничук
новини

Фонд держмайна готує до продажу наукові інститути рибного флоту та землеустрою у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

В ДЖКГ Миколаєва кажуть, що станцію переробки будсміття потрібно запустити навесні: «Якщо техніка стоятиме без роботи, японці її заберуть»

Юлія Бойченко
новини

За рік у Миколаївській області приватизували 19 обʼєктів ₴37,6 млн: це найбільший показник з 2009 року

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

У Миколаєві поліція затримала чоловіка за крадіжку в супермаркеті
Побив знайомого до смерті: поліція затримала жителя Первомайська
У 2024 році поліцейські собаки Миколаївщини допомогли знайти понад 70 вибухівок

У Миколаєві змінили графік роботи місць платного паркування

Фонд держмайна готує до продажу наукові інститути рибного флоту та землеустрою у Миколаєві

1 година тому

На Миколаївщині за добу ліквідували п'ять пожеж: одна з них виникла через падіння БпЛА

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні