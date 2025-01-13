  • понеділок

    13 січня, 2025

  • 1.3°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 13 січня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 1.3° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Вийшов з тюрми та знову почав грабувати: на Миколаївщині затримали чоловіка за підозрою у нападі на жінку

У Південноукраїнську пограбували жінку, фото: Нацполіція МиколаївщиниУ Південноукраїнську пограбували жінку, фото: Нацполіція Миколаївщини

У Південноукраїнську, що на Миколаївщині, пізно ввечері 11 січня у під’їзді будинку по бульвару Квітковому чоловік пограбував 40-річну жінку. Він відібрав у неї сумку та втік.

Правоохоронцям жінка розповіла, що за нею у під’їзд зайшов невідомий чоловік та зірвав з плеча сумку, у якій знаходився мобільний телефон, 300 гривень та банківські картки, повідомили у Нацполіції Миколаївської області.

Упродовж доби поліцейські встановили особу грабіжника. Ним виявився 41-річний чоловік, який місяць вийшов з тюрми, де сидів за аналогічний злочин. Тепер за скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Нагадаємо, у Миколаївському районі судитимуть трьох чоловіків за підозрою у знущанні, пограбуванні та підпалі односельця, який згодом помер. Їм також загрожує до 10 років тюрми.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Посвідчення водія за ₴14 тисяч: у Миколаєві затримали інструктора автошколи на хабарі
Побив та задушив знайому: мешканця Миколаївщини підозрюють у вбивстві
Поліція відкрила справу на комунальне підприємство «Миколаївські парки» через обрізку дерев на Соборній
Реклама

Читайте також:

новини

Підлітки з Миколаївщини отримали $25 тис. на соціальні проєкти у постраждалих громадах

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві створять реєстр проєктів відновлення пошкодженого війною майна

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві пройшла акція проти обрізки платанів на Соборній: звернення містян передадуть міськраді та Міндовкіллю

Аліса Мелік-Адамян
новини

Комісія облради звернулася до поліції з вимогою перевірити законність дій КП «Миколаївські парки»

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Новому Бузі виставили на аукціон приміщення колишнього кінотеатру за ₴1 млн

Аліна Квітко

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Поліція відкрила справу на комунальне підприємство «Миколаївські парки» через обрізку дерев на Соборній
Побив та задушив знайому: мешканця Миколаївщини підозрюють у вбивстві
Посвідчення водія за ₴14 тисяч: у Миколаєві затримали інструктора автошколи на хабарі

Влада Очакова шукає, хто дасть місту ₴15 млн на реконструкцію парку та будівництво фонтанів

Висновки фахівця-арбориста: обрізані платани на Соборній можуть загинути

1 година тому

У Миколаєві створять реєстр проєктів відновлення пошкодженого війною майна

Аліна Квітко

Головне сьогодні