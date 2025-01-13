Вийшов з тюрми та знову почав грабувати: на Миколаївщині затримали чоловіка за підозрою у нападі на жінку
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
15:00, 13 січня, 2025
-
У Південноукраїнську, що на Миколаївщині, пізно ввечері 11 січня у під’їзді будинку по бульвару Квітковому чоловік пограбував 40-річну жінку. Він відібрав у неї сумку та втік.
Правоохоронцям жінка розповіла, що за нею у під’їзд зайшов невідомий чоловік та зірвав з плеча сумку, у якій знаходився мобільний телефон, 300 гривень та банківські картки, повідомили у Нацполіції Миколаївської області.
Упродовж доби поліцейські встановили особу грабіжника. Ним виявився 41-річний чоловік, який місяць вийшов з тюрми, де сидів за аналогічний злочин. Тепер за скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення.
Нагадаємо, у Миколаївському районі судитимуть трьох чоловіків за підозрою у знущанні, пограбуванні та підпалі односельця, який згодом помер. Їм також загрожує до 10 років тюрми.
Останні новини про: Поліція Миколаївщини