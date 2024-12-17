Вивезли у поле, облили фарбою та підпалили: на Миколаївщині судитимуть трьох чоловіків

Трьох чоловіків у Миколаївському районі судитимуть за знущання над односельцем, фото: Нацполіція

У Миколаївському районі судитимуть трьох чоловіків за підозрою у знущанні, пограбуванні та підпалі односельця, який згодом помер. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Подія сталась у селі Зайчівське Мішково-Погорілівської громади Миколаївського району, повідомили у Нацполіції Миколаївської області.

За словами правоохоронців, 9 вересня до них надійшло повідомлення від медиків про те, що до реанімації госпіталізували 34-річного чоловіка з опіками.

За даними Миколаївської обласної прокуратури, у вересні цього року троє чоловіків 37, 35 та 18 років побили потерпілого, посадили в авто та відвезли у поле. Там забрали у нього телефон, облили чоловіка фарбою, обсипали пір’ям та підпалили. Після чого погасили вогонь, та відвезли його додому, де і покинули. Чоловік отримав опіки понад 60% тіла. Згодом він помер у лікарні.

Тоді поліцейські затримали трьох підозрюваних та повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 146 КК України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини», що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Крім того 35-річному затриманому оголосили підозру ще за спричинення умисних тілесних ушкоджень, що має характер особливого мучення, що спричинило смерть (частина 2 статті 121 КК України) і за залишення в небезпеці (частина 1 статті 135 КК України). А 38-річному чоловіку — і за скоєння пограбування (частина 4 статті 186 Кримінального кодексу України). Відповідно до санкцій цих статей, їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Двоє обвинувачених перебувають під вартою, ще один — під цілодобовим домашнім арештом. Наразі слідчі завершили розслідування. Подальшу долю чоловіків вирішить суд.

Трьох чоловіків у Миколаївському районі судитимуть за знущання над односельцем, фото: Нацполіція Трьох чоловіків у Миколаївському районі судитимуть за знущання над односельцем, фото: Нацполіція

Нагадаємо, що у лісопосадці на території Балтської громади знайшли понівечене та обгоріле тіло людини. За інформацією поліцейських, вбили 49-річного місцевого жителя. За попереднім висновком, смерть чоловіка настала від отриманої проникаючої колото-різаної рани грудей з ушкодженням серця.