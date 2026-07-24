На Одещині чоловіку загрожує 8 років в'язниці за залишення співмешканки в небезпеці

На Одещині чоловіку оголосили підозру через смерть співмешканки від холоду. Фото поліції в Одеській області

Поліцейські повідомили про підозру 43-річному жителю Арцизької громади в Одеської області, який залишив без допомоги свою співмешканку, що призвело до її смерті. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Тіло 38-річної жінки на вулиці виявила перехожа у квітні цього року. За результатами судово-медичної експертизи, причиною смерті стало загальне переохолодження організму.

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Правоохоронці з'ясували, що напередодні увечері цивільне подружжя у стані алкогольного сп'яніння поверталося додому від знайомих. Під час конфлікту та штовханини обоє впали. Чоловік підвівся та пішов додому, а жінка залишилася на землі й провела на холоді майже 12 годин.

За даними слідства, підозрюваний усвідомлював безпорадний стан потерпілої та мав можливість допомогти їй або викликати медиків, однак не зробив цього.

Чоловіку інкримінують частину 3 статті 135 Кримінального кодексу України (завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що спричинило смерть). Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що у селі Баловне Миколаївського району 62-річному чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві пасинка.