На Миколаївщині під час сімейного конфлікту застрелили чоловіка: вітчим отримав підозру

У селі Баловне Миколаївського району 62-річному чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві пасинка. За даними слідства, під час сварки він вистрілив у 38-річного чоловіка з мисливської рушниці.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

За інформацією правоохоронців, подія сталася вдень 16 липня в одному із садових товариств. Між чоловіком та сином його дружини виник конфлікт через тривалі неприязні стосунки. Під час сварки підозрюваний взяв мисливську рушницю та вистрілив пасинку в голову.

Після цього чоловік разом із дружиною доправив пораненого до лікарні. Попри зусилля медиків, врятувати його не вдалося.

На Миколаївщині чоловіка підозрюють у вбивстві пасинка. Фото: Нацполіція На Миколаївщині чоловіка підозрюють у вбивстві пасинка. Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали 62-річного чоловіка та повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України — «Умисне вбивство».

На Миколаївщині чоловіка підозрюють у вбивстві пасинка. Фото: Нацполіція На Миколаївщині чоловіка підозрюють у вбивстві пасинка. Фото: Нацполіція

Найближчим часом суд має обрати йому запобіжний захід. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Миколаєві суд взяв під варту без права внесення застави 20-річного місцевого жителя, якого підозрюють в умисному вбивстві своєї 20-річної знайомої. За скоєне затриманому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.